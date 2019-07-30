Летняя школа для заказчиков и поставщиков Москвы откроется 6 августа на ВДНХ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Открытие Летней школы для московских заказчиков и поставщиков запланировано на 6 августа в павильоне "Умный город" на ВДНХ, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Контрактное законодательство претерпело ряд важных изменений, последние из которых вступили в силу 1 июля. Летняя школа, которая откроет свои двери для всех участников рынка закупок уже 6 августа, дает возможность разобраться во всех нововведениях, чтобы затем успешно применять их в своей работе", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что слушателями школы смогут стать представители заказчиков столичных учреждений, а также предприниматели. Приоритет при наборе будут отдавать тем, кто зарегистрирован на портале поставщиков.

Впервые школа провела занятия в 2018 году. "Уже тогда этот формат вызвал большой отклик среди всех участников и собрал на ВДНХ более 400 участников рынка закупок. Сегодня, несмотря на общедоступность информации об изменениях, все еще остается потребность в живых встречах с экспертами. На них можно разобрать все непонятные вопросы, получить качественную и оперативную обратную связь", - приводит пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Участие в мероприятии бесплатное. На занятиях лекции экспертов будут чередоваться с обсуждениями и деловыми играми. Отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме развития Единой автоматизированной информационной системы торгов. Между образовательными блоками желающие смогут принять участие в интерактивных сессиях с бизнес-тренером.