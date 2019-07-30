Объем поступлений от IT-компаний в бюджет Москвы вырос на 12,4% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объем поступлений в городской бюджет от компаний, работающих в сфере информационных технологий и связи, с января по июнь 2019 года увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента финансов города Москвы.

"Предприятия IT-отрасли Москвы по итогам шести месяцев 2019 года демонстрируют устойчивый рост. Об этом свидетельствует динамика их отчислений в городской бюджет. За указанный период поступления увеличились на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что доля в валовом региональном продукте информационно-телекоммуникационной отрасли в экономике Москвы в 2010 году составляла 3,8%, по итогам 2019 года ожидается ее увеличение до 5,9%. При этом в сообщении отмечается, что основными факторами, способствующими развитию московской IT-индустрии, являются расширение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (планируется, что степень проникновения широкополосного доступа в Интернет в 2019 году достигнет 88,8%), увеличение объемов оказываемых услуг, а также рост экспорта IT-продуктов.

"Поддержку отрасли оказывает и быстроразвивающаяся сфера предоставления электронных услуг в рамках проекта "Умный город". Результаты последних исследований показывают, что 99% москвичей периодически пользуются цифровыми сервисами в повседневной жизни, а 70% делают это ежедневно", - уточняется в сообщении.