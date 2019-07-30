Власти Москвы зафиксировали в июне всплеск обращений на горячую линию по торговому сбору

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. звонков поступило от московских предпринимателей на горячую линию по вопросам уплаты торгового сбора за первые шесть месяцев ее работы. Всплеск обращений зафиксирован в июне в преддверии вступивших 1 июля изменений в ставках сбора, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития. Колл-центр работает в Москве ежедневно с февраля 2019 года.

"Наиболее часто предприниматели задают вопросы по поводу размера ставок торгового сбора, действующих в отношении конкретных торговых объектов, порядка применения норм законодательства и льгот по торговому сбору. В начале июня количество обращений на горячую линию увеличилось в разы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что причиной роста обращений предпринимателей стало изменение с 1 июля 2019 года ставок торгового сбора, в том числе снижение ставки для небольших объектов с торговыми залами площадью до 300 кв. м на 2-10%.

"Развертывание горячей линии стало важным инструментом обратной связи с бизнес-сообществом, с помощью которого мы можем решать проблемы предпринимателей в этой сфере", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет Москвы от торгового сбора с 1 июля 2015 года, когда он был введен, достигли почти 28 млрд рублей к июню 2019 года.

Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта торговли. Величина торгового сбора зависит от вида торговой деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Торговый сбор в Москве призван решить задачу эффективного администрирования сферы торговли.