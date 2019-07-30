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Дептранс Москвы ознакомится с проектом студиии Лебедева по оформлению перекрестков

Проект опубликован на сайте студии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы ознакомится с проектом  студии Артемия Лебедева по оформлению перекрестков. Об этом сообщается в аккаунте дептранса в Twitter.

"Благодарны коллегам из студии Артемия Лебедева за интерес к теме дорожного движения и самостоятельную разработку проекта новых перекрестков. Очень хорошо, что такими темами интересуется широкий круг специалистов. Посмотрим проект, может, будет что-то полезное", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения отметили, что такой проект для оформления перекрестков не рассматривается.

Ранее на сайте студии появился проект оформления перекрестков Москвы. Он предполагает новую Г-образную форму светофорных столбов, что позволит размещать на каждой опоре не только светофоры, но сразу и несколько знаков, электронные табло. Кроме того, предлагается огородить перекрестки заборами.

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