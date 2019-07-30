Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб трем незарегистрированным кандидатам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобы на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), передает корреспондент ТАСС во вторник из зала заседаний избиркома.

Ранее рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий выслушала заявления этих кандидатов и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их жалобы на отказ в регистрации без удовлетворения. При этом каждому кандидату были зачтены подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД. Также подписи, ранее забракованные из-за опечаток и помарок в подписных листах, были признаны достоверными.

Ранее Мосгоризбирком также отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ). Впоследствии Жданов, Серебрянская и Лисица обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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