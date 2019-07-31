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Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Москве 3-4 августа

На первый день мероприятия запланирована масштабная музыкальная программа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль "Шашлык Live", в котором примут участие группы "Чайф", "Сплин", а также Юлия Чичерина, Ольга Кормухина и другие рок-исполнители, пройдет в столичном Парке Горького в выходные. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Парке Горького 3 и 4 августа с 11:00 до 22:00 впервые пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гости смогут попробовать мясные блюда в исполнении лучших рестораторов Москвы и вживую послушать любимых отечественных рок-исполнителей. Масштабная музыкальная программа запланирована на первый день праздника. На сцену выйдут группы "Чайф", "Сплин", , "7Б", Uma2rman, Tequilajazzz, а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков ", - говорится в сообщении.

Посетителям мероприятия представят классические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, а также их необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами. Вход свободный.

Ранее в Парке Горького прошел музыкально-гастрономический фестиваль" Бургер фест", который посетили 160 тыс. человек.

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