Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Храм Святителя Николая на Раушской набережной и здание Кригскомиссариата на Космодамианской украсит подсветка, всего новый облик получат 29 зданий, расположенных на столичных набережных. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост. Архитектурно-художественная подсветка (АХП) позволит преобразить акваторию Москвы-реки и сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В пресс-службе уточнили, что каждый год в Москве увеличивается количество зданий, на которых устанавливается подсветка. Так, за последние годы АХП появилась почти на 2 тыс. зданий Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Ярославского шоссе, Тверской улицы и Ленинградского проспекта, Варшавского и Каширского шоссе, в зоне Московского Кремля. Благодаря данной подсветке повышается уровень комфорта и безопасности, добавляются новые ориентиры, улучшаются архитектурно-художественные качества города в вечернее и ночное время.

"В соответствии с концепцией единой светоцветовой среды столицы в качестве основного цвета архитектурного освещения в Москве выбран традиционный белый цвет, как теплый, так и холодный. Однако при освещении отдельных территорий и пространств разрабатываются индивидуальные концепции освещения с использованием дополнительных цветов", - поясняется в сообщении.