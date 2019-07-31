Власти Москвы увеличат адресную инвестиционную программу на 49 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение об увеличении в 2019 году адресной инвестиционной программы (АИП) на 49 млрд рублей благодаря росту доходов городского бюджета, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Правительство Москвы приняло решение увеличить адресную инвестиционную программу столицы на 49,4 млрд рублей. Увеличение АИП стало возможным благодаря росту собственных доходов бюджета Москвы. Так, налоговые поступления в бюджет города в I полугодии 2019 года выросли на 16,8%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что в АИП включены все главные стройки города, ее объем на 2019-2021 годы превышает 1,6 трлн рублей. На 2019 год объем программы составляет 576,7 млрд рублей.

В сообщении уточняется, что в 2019 году за счет средств АИП планируется ввести в эксплуатацию: 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 км линий метро, 69 км автомобильных дорог, 17 детских садов, 20 школ, восемь объектов культуры, 25 объектов спорта, 14 объектов здравоохранения.

"Адресная инвестиционная программа составляет 21% от общего объема расходов Москвы. Это соотношение обеспечивает не только обновление основных средств, но и динамичное экономическое развитие на основе инвестиционного роста. Один рубль бюджетных вложений в, например, столичную инфраструктуру привлекает более трех-четырех рублей частных инвестиций", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.