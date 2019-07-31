Власти Москвы пресекли незаконные ремонтные работы в доме начала XIX века

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие выявило проведение несогласованных с властями ремонтных работ в жилом доме начала XIX века на Таганской улице в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения. По данному факту возбуждено административное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Этот двухэтажный усадебный дом был возведен в 1820-х годах [на Таганской улице]. До этого здесь располагались два одноэтажных строения, которые в итоге объединили в одно и надстроили. Скорее всего нижний этаж хозяева использовали как торговое помещение, а верхний - как жилое. В целом декор фасада относится к первой половине XIX века и сохраняет свойственные ампиру черты. Самовольное проведение работ в памятнике недопустимо, потому что может привести к искажению его исторического облика. В настоящий момент благодаря нашей совместной работе с горожанами незаконный ремонт остановлен, ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Мосгорнаследие также направило пользователю предписание на приостановку всех работ в памятнике, ему предстоит приступить к законным работам по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.