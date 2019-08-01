Здание конюшни XIX века в Москве перевели на аренду по программе "Рубль за 1 кв. м"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Здание старинной конюшни, которое является частью усадьбы купцов Татарниковых в Большом Дровяном переулке в Москве, перевели на льготную арендную ставку по программе "Рубль за квадратный метр" после проведения реставрационных работ. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

"Здание конюшни, являющееся частью объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Татарниковых, XIX в., архитектор Э. С. Юдицкий", по адресу: г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 13/7 стр. 1, 3" переведено на льготную ставку арендной платы в размере 1 рубль за 1 кв. м в год", - говорится в сообщении.

Условием установления льготной аренды была комплексная реставрация здания. "За полтора года арендатор ООО "РСМ" провел полный комплекс ремонтно-реставрационных работ и вернул зданию исторический облик, выполнив условия договора аренды", - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, в соответствии с условиями программы инвестор сможет арендовать отреставрированный объект по ставке 1 рубль за кв. метр в год в течение 49 лет - вплоть до 2066 года. Как сообщил инвестор, после получения документации из Росреестра планируется обустроить в здании офисы для дальнейшей сдачи в аренду.

Отмечается, что здание усадьбы было выстроено в 1894 году архитектором Эдмундом Юдицким для представителей московской старообрядческой купеческой фамилии Татарниковы. Корпус конюшни построен из кирпича, при реставрации самым сложным этапом работ стала вычинка кирпичной кладки. Реставрационные работы завершились в 2019 году. Ранее сообщалось, что этот объект стал 16-м в городе, отреставрированным по программе "Рубль за квадратный метр".

О программе

Программа "Рубль за квадратный метр" действует в Москве с 2013 года. Ее целью стало привлечение инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Здания выставляются на открытые торги, победители которых должны за пять лет вернуть им исторический облик, после чего начинает действовать льготная ставка. Срок аренды - 49 лет.