В Москве к 1 августа проверили исправность более 15 тыс. светофоров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) к 1 августа проверили около 15 тыс. светофоров, сообщается на портале мэра и правительства города.

"В сентябре начинается новый учебный год - дети и подростки вновь начнут часто выезжать в город на учебу. Кроме того, на улицах увеличится количество автомобилей, поскольку многие люди возвращаются из отпусков. Дорога в детский сад, школу или вуз должна быть безопасной. К 1 августа работники Центра организации дорожного движения уже восстановили или заменили больше 110 дорожных знаков. Кроме того, они проверили около 15 тыс. светофоров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к осени специалисты центра проверят дороги на улицах, где расположены образовательные учреждения - всего более 550 территорий.

Жители столицы могут самостоятельно сообщить ЦОДД о неработающем светофоре или поврежденном дорожном знаке - обращения принимают в едином контакт-центре "Московский транспорт" и на едином транспортном портале. Кроме того, горожане могут сообщить о поломках в соцсетях - добавив к записи хештег #цоддвработу.