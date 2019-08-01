Участок парка на территории промзоны "Серп и молот" в Москве открыли для посетителей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый участок парка "Зеленая река", который располагается на бывшей территории завода "Серп и молот", открыли для посетителей. Общая территория общественного пространства займет 20% территории промзоны, сообщила в четверг пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Инвестор развития бывшей территории завода "Серп и молот" (компания "Дон-Строй") открыл первый участок городского парка "Зеленая река". Уже сегодня его может посетить любой желающий. В перспективе площадь "Зеленой реки" увеличится до 10 га. Полностью передать парк городу "Дон-Строй" намерен в 2025 году. Стоит отметить, что после открытия всех участков "Зеленая река" займет 20% от общей застройки территории бывшей промзоны", - приводят в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что площадь прогулочной зоны открытого парка составляет порядка 2 га. Она сформирована в границах ранее введенного в эксплуатацию жилого квартала "Символ". На территории высажено более 180 взрослых деревьев высотой до 5 м. Также пространство украшают 13 цветников, созданных из 6 тыс. красивоцветущих растений. Для ухода за зелеными насаждениями смонтирована автоматизированная система полива.

"Одним из главных элементов композиции нового общественного пространства стал мост, который раскинулся над самым глубоким местом парка. Полотно моста держится на 11 опорах-чашах, в которые высажены крупномерные деревья и вьющийся виноград. Снизу сооружение кажется парящим в небе, а ниспадающие растения - висячими садами. Авторы проекта создали целое детское царство с батутам, качелями-гнездами, площадками для развивающих игр", - уточнили в сообщении.