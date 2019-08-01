Порядка 2 тыс. КОИБ установят на избирательных участках в Москве к 8 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят в Москве на избирательных участках к выборам депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома зампредседателя комиссии Юрий Ермолов.

"Комплексы обработки избирательных бюллетеней были использованы на выборах мэра Москвы, в том числе 1 тыс. моделей 2017 года и 600 моделей 2010 года. С учетом средств города Москвы, выделенных на закупку КОИБ, у нас появляется возможность не только заменить старые, уже устаревшие комплексы 2010 года, но и увеличить количество участков, где будут применяться технические средства подсчета голосов, до 2 тыс.", - сказал Реут.

Он добавил, что использование КОИБ способствует повышению доверия общества к работе избирательных комиссий и итогам голосования, полностью исключает возможность ошибки при подсчете голосов избирателей.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.