Цех полного цикла по производству окон появится в Новой Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Цех полного цикла оконного производства появится на территории Новой Москвы, решение о выделении земельного участка под эти цели было принято в четверг на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По итогам реализации данного проекта планируется обеспечить рабочими местами 230 человек, суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 300 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении уточняется, что участок для строительства производства имеет площадь около 1,3 га и располагается в районе поселения Краснопахорское. Площадь цеха составит около 9 тыс. кв. м, его построит компания "Дуо Стелла". При участии этой компании уже реализованы такие крупные проекты как Vnukovo Outlet Village и Vnukovo Tennis Country Club. При строительстве данных объектов использовались инновационные конструкционные и фасадные материалы, произведенные на предприятии.

"С 2016 года в Москве реализуются 26 масштабных инвестиционных проектов в промышленности. Мы уже приняли решения о предоставлении 35 земельных участков общей площадью 46,5 га. Площадь возможного капитального строительства - более 633, 8 тыс. кв. м. Общий объем планируемых инвестиций составляет более 28 млрд рублей. Создается более 9 тыс. новых рабочих мест", - отметил Прохоров.