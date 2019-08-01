Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено из-за ремонта дорог

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты в августе из-за ремонтных работ. Об этом в четверг сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в Twitter.

Из-за капитального ремонта Большого Москворецкого моста проезд по нему будет закрыт с 22:00 3 августа до 08:00 4 августа и с 20:00 4 августа до 08:00 5 августа.Отмечается, что дополнительно могут быть перекрыты прилегающие улицы.

Также из-за ремонта закроют участок Озерковской набережной от пересечения с Садовническим проспектом до пересечения с Зацепским валом с 22:00 2 августа до 08:00 6 августа и с 22:00 23 августа до 08:00 26 августа. В прилегающих Руновском и Озерковском переулках на это время будет организовано двустороннее движение. Движение по Овчинниковской набережной от Пятницкой улицы до Садового проспекта закроют с 22:00 16 августа до 08:00 19 августа.

Кроме того, с 23:00 8 августа до 23:00 11 августа будет закрыт переулок Архитектора Шехтеля от Ермолаевского переулка до Большой Садовой улицы. С 23:00 11 августа до 23:00 15 августа перекроют Малый Козихинский переулок от Малой Бронной улицы до Большого Козихинского переулка. По участку Малого Козихинского переулка от Большого Козихинского переулка до Трехпрудного переулка нельзя будет проехать с 23:00 15 августа до 23:00 19 августа.