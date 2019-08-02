Спортивно-музыкальный фестиваль "Достигая цели!" пройдет в "Лужниках" 4 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спортивно-музыкальный фестиваль "Достигая цели!", посвященный Дню железнодорожника, пройдет в "Лужниках" 4 августа. Гости смогут сыграть в футбол, хоккей и волейбол, посмотреть фристайл-шоу и послушать выступления музыкантов, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"На территории спортивного комплекса "Лужники" 4 августа пройдет музыкально-спортивный фестиваль для всей семьи "Достигая цели!". На празднике будут работать развлекательные и спортивные площадки, детские игровые зоны. Все желающие смогут сыграть в футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и другие игры. Также в программу праздника войдут фристайл-шоу, турнир по панна-футболу, множество спортивных мастер-классов и концерт", - сообщается на сайте.

Кроме того, организуют благотворительный забег на дистанции 500, 1520 метров, а также 5 и 10 км.

Традиционно железнодорожники отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье августа.