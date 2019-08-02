"Браво" и Tequilajazzz не планируют участвовать в фестивале "Шашлык Live" в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Все музыканты и коллективы, кроме групп "Браво" и Tequilajazzz, подтвердили свое участие в гастрономическом фестивале "Шашлык Live", который пройдет на Пушкинской набережной Парка Горького в Москве 3 и 4 августа.

Ранее лидеры групп "Браво" и Tequilajazzz Евгений Хавтан и Евгений Федоров сообщили своим подписчикам в Facebook, что, несмотря на присутствие в афише фестиваля, не планируют там выступать.

Менеджмент групп "Чайф", Uma2rman, певицы Ольги Кормухиной и экс-участника "Земляне" Сергея Скачкова подтвердили ТАСС, что музыканты планируют выступление в столице в эти выходные. Также на страницах коллективов "Сплин" и "7Б", Светланы Сургановой и Юлии Чичериной в Facebook и "ВКонтакте" размещены афиши "Шашлык Live" с приглашением.

В рамках основной - гастрономической - программы в фестивале примут участие свыше 20 столичных кафе и ресторанов. Повара приготовят килограммовый "Царский шампур" и "Куриный чупа-чупс" (куриная голень на шпажке).