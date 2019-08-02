В Гидрометцентре назвали июль 2019 года в Москве самым холодным в нынешнем столетии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Июль 2019 года стал самым прохладным в нынешнем столетии - последний раз средняя температура в 16,8 градусов была зафиксирована в 1987 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Средняя температура июля такая же, как в 1987 году. Самый холодный июль в Москве был в 1956 году, а самый жаркий - в 2010 году", - сказала она.

По данным Гидрометцентра, средняя температура июля 2019 года составила 16,8 градусов, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы.