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Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Ночью температура опустится до плюс 9-11 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 6-11 градусов.

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