Успешные блогеры поделятся своими секретами на ВДНХ 3 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Блогеры социальной сети Instagram Ника Вайпер, Андрей Глазунов, Никита Златоуст и Люся Чеботина проведут серию мотивационных встреч на ВДНХ 3 августа. Программа начнется в 14:00 и завершится в 16:00, сообщила пресс-служба АО "ВДНХ".

"Серия мотивационных встреч с знаменитыми блогерами пройдет 3 августа [с 14:00 до 16:00] в рамках празднования юбилея ВДНХ. Звезды Instagram расскажут жителям и гостям столицы о том, как выбрать свой профессиональный и творческий путь, начать вести свой блог и не бояться трудностей. В мероприятии примут участие вайнер (создатель коротких видеороликов), модель, телеведущая Ника Вайпер (3,3 млн подписчиков), блогер, вайнер Андрей Глазунов (1,9 млн подписчиков), артист, продюсер, видеоблогер Никита Златоуст (1 млн подписчиков) и исполнительница и автор песен, видеоблогер Люся Чеботина (1,1 млн подписчиков)", - говорится в сообщении.

Откроет программу в 14:00 Люся Чеботина с темой выступления "Путь от блогера до популярный певицы. Каверы в Instagram и YouTube". В 14:30 с выступлением "Как понять, что это то дело, которому ты готов посвятить всю свою жизнь?" выйдет Никита Златоуст. О том, как начать вести свой блог, поведает в 15:00 Ника Вайпер. В 15:30 Андрей Глазунов расскажет о том, как отличаются форматы площадок Instagram и YouTube, а также о том, как снимать контент, который смотрят.

Мотивационные встречи проходят в рамках празднования юбилея ВДНХ. С 1 по 4 августа на 20 площадках в разных частях парка пройдут больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы.