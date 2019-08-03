Доступ в туалеты на станциях московского метро откроют по гаджетам и банковским картам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут проходить в туалетные комплексы на станциях по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями. Такой вариант оплаты организуют по просьбам пассажиров, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе подземки.

"Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте "Тройка", потому что такие карты есть более чем у 90% наших пассажиров. Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первое время функция оплаты при помощи банковской карты и гаджетов заработает на одном из комплексов, расположенном на станции метро "Библиотека имени Ленина". Его оснастят специальным терминалом. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету "Кошелек" карты "Тройка"

На центральных, в основном пересадочных станциях Московского метрополитена работают 25 модульных туалетных комплексов на 1-2 кабинки. Они установлены так, чтобы не мешать движению пассажиропотока. Внешнее оформление кабинок подбирают индивидуально, с учетом особенностей дизайна станций.

Зеленая или красная подсветка предупреждает пассажиров, свободен туалет или занят.