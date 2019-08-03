Вход на станцию "Коломенская" метро Москвы могут ограничить на время "Пикника "Афиши"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вход и выход на станции московского метро "Коломенская" могут ограничить на время проведения фестиваля "Пикник "Афиши", сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Сегодня с 12:00 до 23:00 в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет "Пикник "Афиши". По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к музею-заповеднику "Коломенское", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Пикник "Афиши" проходит с 2004 года каждое лето. За это время смотр получил статус одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Москве. На его сцене выступали Blur и The Chemical Brothers, Jamiroquai и Kasabian, "Ленинград" и Оксимирон, Иван Дорн и Franz Ferdinand, Metronomy и Кортни Лав, Земфира и Монеточка - всего более 100 артистов.