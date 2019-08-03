Десять новых выставок откроются в августе в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Десять новых выставок начнут свою работу в августе в московских музеях и галереях, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства города.

В начале месяца свои двери для посетителей откроют выставка советских индустриальных репортажей 1930-х "Индустриальный мир Александра Родченко" в галерее "Загорье", а также выставка "Не могу не копать" в Дарвиновском музее, которая расскажет о жизни сотен подземных копателей - животных, живущих в глубоких норах.

Москвичи и гости столицы с середины месяца смогут посетить Государственный музей А. С. Пушкина, где будут представлены этюды и пейзажи художников Виктории и Юрия Бондаренко в честь 220-летия со дня рождения великого поэта, а также Дом-музей Марины Цветаевой, который покажет работы Варвары Бубновой, преподававшей живопись японской художнице и певице Йоко Оно - вдове лидера группы The Beatles Джона Леннона.

Также в культурной программе столицы на август представлены выставки в галерее "Электромузей в Ростокино", "На Песчаной", а также посвященные 290-летию со дня рождения Екатерины Второй мероприятия в музее-заповеднике Царицыно.

В конце месяца, 29 августа, Музей космонавтики покажет экспозицию "В поисках будущего", куда вошли графические работы советских и российских художников, посвященные будущему человечества в космосе.