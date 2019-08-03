Горячая СМС-линия для слабослышащих открылась в московском метро

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московское метро открыло горячую СМС-линию для слабослышащих. Об этом в субботу сообщается на сайте столичной мэрии.

"Московское метро открыло горячую СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха, они смогут задать любые вопросы о работе метрополитена. Операторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) отвечают по номеру телефона: +7 (926) 250-47-80, он указан на наклейках, которые начали размещать на колоннах экстренного вызова на платформах станций, в лифтах и на информационных стойках "Живое общение" в вестибюлях. На стикерах написано "Помощь по СМС", - говорится в публикации.

Отмечается, что в случае плохого самочувствия или других проблем слабослышащий пассажир может связаться с оператором ЦОМП, а тот передаст информацию дежурному по станции. Горячая линия также позволит оставить заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП. СМС-линия для пассажиров с нарушениями слуха работает ежедневно с 07:00 до 20:00.

"Люди с нарушением слуха смогут написать любой интересующий вопрос, касающийся работы метро, оператору Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудник центра объяснит, какой график работы у метрополитена, как добраться до нужной станции или достопримечательностей города. Во время закрытия станций подземки на ремонт с помощью СМС-сообщений можно будет узнать обо всех компенсационных автобусных маршрутах", - приводят на портале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.