Более 10 тыс. человек посетили стенд поезда "Иволга" в московском "Коломенском"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетило в парке "Коломенское" стенд поезда "Иволга", который будет курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

"На фестивале "Пикник "Афиши" впервые был установлен полноразмерный макет поезда "Иволга", который всего за один день посетили более 10 тыс. человек. Эти поезда будут перевозить пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах - от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Благодаря стенду, будущие пассажиры МЦД смогли оценить новые поезда еще до запуска проекта", - сказал собеседник агентства.

Для посетителей стенда были обустроены специальные островки отдыха с зарядными станциями и навесами, все желающие могли поиграть в петанк, покачаться на качелях, а для детей была приготовлена огромная раскраска. Внутри вагона была установлена зеленая фотозона с живыми растениями и неоновым брендингом.

Кроме того, специально для фестиваля была выпущена лимитированная серия карт "Тройка", на которых можно было напечатать свое имя прямо на стенде.

Поезда "Иволга" полностью спроектированы и собраны в России. В каждом поезде предусмотрены широкие двери (1400 мм), смещенные к центру вагона, что облегчает посадку и высадку пассажиров. В "Иволге" больше поручней, чем в аналогах - это влияет на удобство и безопасность при проезде стоя, кроме того, на них нанесено специальное "теплое" покрытие. Кресла расположены "лицом к лицу", а над ними предусмотрены крючки для одежды и полки для багажа. В поездах используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха.

Кроме того, они оборудованы всеми современными пассажирскими сервисами - креплениями для велосипедов, USB-розетками для зарядки гаджетов, точками доступа Wi-Fi, информационными табло с указанием времени, маршрута следования, наименования ближайшей станции или платформы.

О проекте МЦД

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни" и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.