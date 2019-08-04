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Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Ночью температура опустится до плюс 7 градусов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в Москве составит плюс 14-16 градусов, ночью похолодает до 7 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов.

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