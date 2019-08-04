На станции "Тушинская" вновь устроят распродажу старых указателей московского метро

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен с середины августа во второй раз проведет распродажу старых указателей с разных станций подземки. Приобрести их можно будет на станции метро "Тушинская", сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"В середине августа начнется продажа старых указателей с разных станций столичного метро. Купить их можно будет в информационном центре на станции метро "Тушинская" с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Для продажи подготовлены как световые, так и несветовые указатели. Среди них есть лайтбоксы с надписями "Нет прохода" и "Выход в город", разводящие указатели с перечислением станций и названиями улиц. Цена на лоты будет варьироваться в зависимости от степени изношенности, а также исторической ценности, а предварительно забронировать товары на сайте в этот раз будет невозможно.

Впервые Московский метрополитен провел продажу старых указателей в январе. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей.