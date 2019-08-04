Отключение электропитания в Шереметьево не связано со сбоями в работе оборудования МОЭСК

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Отключение электропитания в терминале D аэропорта "Шереметьево" не связано со сбоями в работе электрооборудования МОЭСК, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отключение электропитания в терминале D аэропорта "Шереметьево" не связано со сбоями в работе электрооборудования, находящемся в ведении МОЭСК. Все электрооборудование МОЭСК, в том числе отвечающее за электроснабжение аэропорта, работало и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что отключение электропитания в терминале D аэропорта Шереметьево произошло в 11:50 мск и было восстановлено в 12:03 мск. По версии воздушной гавани, причиной сбоя стало короткое замыкание на подстанции МОЭСК. К задержкам рейсов данная ситуация не привела.