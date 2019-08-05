Двухкилометровая экотропа появится в парке "Филатов луг" в Новой Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экологическую тропу с 16 зонами отдыха обустроят в парке "Филатов луг" в Новой Москве. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В парке "Филатов луг" начали обустраивать экологическую тропу, где местные жители смогут отдохнуть от городской суеты. Сейчас специалисты заняты созданием каркаса будущего прогулочного маршрута. Длина экотропы составит около двух километров, на ней организуют 16 зон отдыха площадью от 50 до 125 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зоны отдыха планируют замостить досками из хвойных пород деревьев. Также на маршруте обустроят навесы, которые сделают в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Вдоль экотропы планируется установить освещение, а навесы будут оборудованы мягкой архитектурно-художественной подсветкой, чтобы не потревожить обитающих в парке животных.

Как сообщалось, завершить работы пар благоустройству парка "Филатов луг" планируется до конца текущего года.