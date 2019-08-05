Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта в Москве завершится в 2020 году

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проверил ход строительства новой вылетной магистрали - Южного дублера Кутузовского проспекта. По его словам, строительство трассы завершится в следующем году.

"Можайское шоссе и Кутузовский проспект - одни из самых загруженных магистралей. Для того, чтобы сделать транспортную ситуацию лучше, мы строим сразу два дублера Кутузовского проспекта: северный и южный. Значительная часть южного дублера уже построена, оставшиеся участки будут введены в эксплуатацию в течение этого и следующего годов. Южный дублер Кутузовского проспекта станет 24-й вылетной магистралью Москвы", - сказал Собянин, осматривая участок от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) между Мичуринским и Кутузовским проспектами. По словам Собянина, протяженность магистрали составит 11 км с шестью полосами в обоих направлениях.

Создание вылетной магистрали ведется в несколько этапов. На первом была проведена реконструкция улицы Генерала Дорохова и строительство Проектируемого проезда № 4931. Проект был реализован в рамках создания Северо-Западной хорды. В октябре 2017 года начался второй этап - строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до ТТК, который в свою очередь разделен на два участка: от Аминьевского шоссе до Минской улицы и от Минской улицы до ТТК вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги. Строительная готовность этого участка составляет 25%.

Кроме того, частью создания Южного дублера Кутузовского проспекта является реконструкция развязки с МКАД, которая должна быть завершена в 2020 году.