"День без турникетов" пройдет в Москве с 8 по 10 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пятый "День без турникетов", объединенный общей темой "Концептуальный отдых", пройдет в Москве с 8 по 10 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"День без турникетов" пройдет пятый раз в этом году - с 8 по 10 августа. Гостей и жителей столицы ждут многочисленные иммерсивные и образовательные экскурсии, а также лекции и мастер-классы. Помимо этого, участники акции традиционно ознакомятся с новыми разработками высокотехнологичных компаний и особенностями ведения малого бизнеса в столице", - говорится в сообщении пресс-службы.

На завершающую летний цикл акцию столичные компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы. Для москвичей, интересующихся историей столицы, будет организована образовательная прогулка-экскурсия. Кроме того, пятый "День без турникетов" предлагает ознакомиться с работой аэропорта Домодедово, посетить авиатехническую базу и понаблюдать за операциями взлета и посадки воздушных судов.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 94 тыс. человек и более 174 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в июле этого года. В ней приняли участие 35 компаний и около 7 тыс. человек.