В Москве из-за утечки жидкости для очистки бассейна эвакуировали посетителей фитнес-клуба

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Посетителей и персонал фитнес-клуба "СССР" эвакуировали из-за разгерметизации емкостей для очистки бассейна. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "В помещении фитнес-клуба по адресу Хлебозаводский пр-д, 7, стр. 10 произошла разгерметизация емкостей с средствами очистки воды бассейна", - сказал источник. По словам собеседника агентства, в целях безопасности всех посетителей и персонал эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС уточнили, что в помещении рабочие из канистры заливали жидкость в емкость для очистки бассейна и по неосторожности уронили канистру, часть жидкости разлилась. "В настоящее время она собрана, идет проветривание помещения. Угрозы людям нет", - сообщили в столичном главке.

По данным источника ТАСС, в настоящее время врачи скорой осматривают двух рабочих, которые проводили технические работы.