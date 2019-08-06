Более миллиона посетителей отметили юбилей ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Празднование 80-летия ВДНХ в Москве с 1 по 4 августа собрало более 1,2 млн гостей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Торжества в честь юбилея ВДНХ, прошедшие на главной выставке страны с 1 по 4 августа, посетили 1,2 млн человек. За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Кроме того, в программу вошли спортивные соревнования и другие события", - сообщается на сайте.

С 1 по 4 августа прошло масштабное празднование 80-летия ВДНХ. На 20 площадках в разных частях выставки состоялось более 50 праздничных событий. Москвичи и туристы увидели концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.

Как отпевается на сайте, ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях. Завершить реконструкцию планируют в 2020 году.