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Часть "Аэроэкспрессов" в Шереметьево и обратно отменят 7-11 августа

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами на перегоне Москва Бутырская - Бескудниково Савеловского направления

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Расписание "Аэроэкспрессов" в московский аэропорт Шереметьево и обратно и электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 7 по 11 августа из-за ремонтных работ на перегоне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Самые значительные изменения в графике движения электричек и "Аэроэкспрессов" внесены в предстоящие выходные. Так, например, с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа отменена часть "Аэроэкспрессов", у некоторых изменено время отправления", - говорится в сообщении.

Кроме того, часть "Аэроэкспрессов" отменят в ночь с 7 на 8 августа и с 8 на 9 августа, добавили в МЖД.

Ремонт на перегоне Москва Бутырская - Бескудниково Савеловского направления планируют проводить 7-8 августа с 22:40 до 06:40, 8-9 августа с 10:30 до 16:30, а в выходные с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа. Из расписания выведут несколько электричек, еще часть пройдет без остановок на платформах: Тимирязевская, Окружная, Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Отрадное, Марк, Водники, Фили, Перхушково, Жаворонки, Немчиновка и Баковка.

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