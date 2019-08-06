Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" примет первых пассажиров до конца года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская", который объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и Московское центральное кольцо (МЦК), запустят в конце 2019 года. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"В этом году у нас строится крупнейший транспортно-пересадочный узел "Рязанская". До конца года мы закончим основную стройку, постараемся запустить его с пассажирами", - сказал заммэра.

По его словам, ТПУ будет полностью крытым, и пассажиры в течение 5 минут в комфортных условиях смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой. ТПУ будет представлять собой трехэтажный комплекс с залом ожидания, переходами к видам транспорта, зонами торговли и питания. Кроме того, в зоне ТПУ предусмотрена парковка на 100 машиномест.

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями МЦК. Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.