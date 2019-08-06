Более 350 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на МЦК в Москве с 2016 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 350 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) с 10 сентября 2016 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного метрополитена.

"Свыше 350 млн пассажиров проехали в поездах по Московскому центральному кольцу с начала эксплуатации - 10 сентября 2016 года. Из них более 83 млн - с начала 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в топ три самых востребованных станций МЦК сегодня входят Площадь Гагарина - 7,6 млн пассажиров с начала года, Ботанический сад и Кутузовская - по 4,9 млн человек. "Пассажиропоток МЦК растет в том числе за счет плотной интеграции с транспортной системой столицы. Сегодня кольцо имеет пересадки на 23 станции метрополитена и 10 пересадок на девять направлений пригородных электричек. Интеграция МЦК с транспортной системой столицы продолжается", - добавил представитель пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что количество пассажирских мест в поездах МЦК вырастет на 25% после сокращения интервалов движения в часы пик с пяти до четырех минут, а в остальное время с 10 до восьми минут. Переход на новый интервал запланирован на конец ткущего года.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция.