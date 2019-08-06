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На Лермонтовском проспекте в Москве перекрыли движение из-за ДТП

В происшествии пострадали два человека

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Движение перекрыто по двум полосам на Лермонтовском проспекте в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером на Лермонтовском проспекте, 6 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали два человека. В настоящее время движение по двум полосам, как в сторону области, так и в сторону города, перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

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