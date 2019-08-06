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В Москве ввели план "Перехват". Разыскивается Infiniti после массовой драки со стрельбой

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Один человек, по предварительной информации, получил огнестрельное ранение после драки на Болотниковской улице в Москве, объявлен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Болотниковской улице в районе дома номер 11 произошла массовая драка, в результате которой, по предварительной информации, один человек получил огнестрельное ранение. Стрелявшие скрылись на автомобиле Infiniti, объявлен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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