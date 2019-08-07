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Третья группа выпущенных косаток из бухты Средней держится рядом с местом выпуска

Они снабжены радиомаяками, которые помогают отслеживать их перемещение

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Третья группа содержавшихся ранее в бухте Средней приморских косаток, выпущенная во вторник в Охотском море в Николаевском районе Хабаровского края, пока держится рядом с местом выпуска, сообщил ТАСС секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Как и животных из предыдущих групп, их снабдили радиомаяками, которые позволяют отслеживать их перемещение.

"Трекер с сигналами со спутниковых меток показывает, что животные держатся вместе и находятся пока в 2-3 километрах западнее мыса Перовского, недалеко от места выпуска", - рассказал Смородов.

В настоящий момент в Средней остаются еще две косатки и более 80 белух, которые, согласно принятому учеными решению, также должны быть выпущены.

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