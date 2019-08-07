Систему онлайн-голосования по выборам в Мосгордуму в третий раз проверят 21 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Систему электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, протестируют в третий раз 21 августа. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Третье тестирование системы электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа. Принять участие в нем смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы присоединиться к тестированию, необходимо подать заявку на участие в онлайн-выборах с 12 по 21 августа. Жителям, которые это уже сделали, повторно регистрироваться не нужно. В июле уже проводилось два тестирования системы электронного голосования: 11 июля московские студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города, а 23 июля 3377 москвичей отвечали на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?". Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.