Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро Москвы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции "Партизанская" до станции "Щелковская" прекращено из-за падения пассажира. Об этом столичная подземка сообщила в среду в Twitter.

"На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от "Партизанской" до "Щелковской" из-за падения пассажира", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пассажир упал под поезд на станции метро "Первомайская".

Эту информацию подтвердили в метрополитене. Когда движение возобновится, пока неизвестно, сказали там.

Это второй подобный случай за день в московском метро. Ранее мужчина упал под поезд на станции "Кузнецкий мост". Он остался жив.

В новость были внесены изменения (17:16 мск) — добавлены подробности по тексту.