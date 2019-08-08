Раздел о музеях открылся на портале mos.ru

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве работает 90 городских культурных площадок. В этот список входят и так называемые малые музеи, например Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой или музей истории танка Т-34 - площадки, которые хранят уникальные экспонаты и истории, но не очень известны широкой публике. Цель специального раздела на mos.ru - обратить внимание на такие музеи", - рассказала порталу и. о. генерального директора агентства "Мосгортур" Инна Голубева.

В разделе будут публиковаться анонсы событий учреждений культуры, обзоры мероприятий, а также истории об экспонатах и артефактах музеев. Кроме того, в разделе можно записаться на обучение музейному волонтерству.

Ранее сообщалось, что на сайте mos.ru также будет открыт раздел, посвященный жизни районов города.