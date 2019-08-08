Улицы у стадиона "ВЭБ-Арена" в Москве перекроют 11 и 25 августа из-за футбольных матчей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" в столице перекроют для движения транспорта 11 и 25 августа в связи с матчами чемпионата России по футболу ЦСКА - "Сочи" и ЦСКА - "Ахмат". Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

С 17:00 до 22:00 11 августа и с 14:30 до 19:30 25 августа будут перекрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23 корпус 5 по Новопесчаной улице.

Кроме того, 11 августа с 09:00 до 13:00 будет перекрыт участок Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова в связи с проведением соревнований по триатлону, говорится в сообщении.