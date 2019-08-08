Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве с 8 по 9 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Не менее трети месячной нормы осадков выпадет в Москве с вечера 8 августа к середине дня 9 августа. Об этом сообщила в четверг ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Выпадет примерно треть месячной нормы к середине дня пятницы. Это около 25-28 мм", - сказала она, добавив, что месячная норма осадков для августа составляет 77 мм.

По данным Гидрометцентра, сильные дожди начнутся вечером 8 августа, ночью и в первую половину дня 9 августа также ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 22 м/с. 10 и 11 августа в столице пройдет кратковременный дождь, а температура воздуха составит около 18-21 градуса тепла.