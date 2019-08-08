Собянин наградил победителей московского конкурса лучших проектов в области строительства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил строителей с профессиональным праздником и вручил награды победителям городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Замечательный праздник - День строителя является не узкопрофессиональным, но народным, потому что в строительной отрасли работает огромное количество людей. Только в Москве около 800 тыс. человек так или иначе задействованы в этой отрасли. По тому, как строительная отрасль работает, судят о развитии городов, регионов и стран", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2019 году в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" приняли участие 107 проектов - из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2018 года. В финал конкурса вышло 40 проектов.

Победители в 12 номинациях были выбраны решением городской конкурсной комиссии, в состав которой входят ведущие эксперты в области строительства, архитектуры, урбанистики и реставрации, а также открытым общегородским голосованием - жители могли проголосовать за лучшие проекты на портале "Активный гражданин", на сайте конкурса, на выставке в павильоне "Макет Москвы" и в мобильном приложении "Строим просто". Собянин отметил, что в этом году в открытом общегородском голосовании приняли участие около 1 млн человек.

Победители конкурса

Победителем в номинации "Проект года" стал концертный зал "Зарядье". "Объект высоко оценен международными экспертами, теми, кто выступает в этом зале, зрителями. Это уникальный проект, который органично интегрирован в центр города, в парковую территорию "Зарядье", - отметил мэр.

В номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения" победителем по решению городской конкурсной комиссии и итогам открытого общегородского голосования стал стадион "Динамо". "Невозможно было не заметить старый новый стадион "Динамо", который сохранил элементы исторического стадиона. Это важно - спасибо проектировщикам и строителям, которые сумели это сделать. Появился суперсовременный объект, еще один символ спорта нашей страны", - отметил Собянин.

Первым в номинации "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования" по решению городской конкурсной комиссии и итогам открытого общегородского голосования стал павильон "Космос" на ВДНХ.

Кроме того, лучшими в разных номинациях конкурса по итогам голосования городской конкурсной комиссии также признаны участок от станции "Мичуринский проспект" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро, жилые дома в Котловке на улице Дмитрия Ульянова, квартал "Сердце Столицы", жилой комплекс "Невский", международная школа Brookes Moscow в Лазоревом проезде, диагностический корпус Международного медицинского кластера на территории инновационного центра "Сколково", участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и ряд других.