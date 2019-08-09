Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 30 рейсов - как на прилет, так и на вылет - отменены или задержаны из-за непогоды в аэропортах столичного авиаузла на утро пятницы. Это следует из данных онлайн-табло московских аэропортов.

В Шереметьево задержаны 9 рейсов, в Домодедово отменены 2 и еще 14 задержаны. Во Внуково 1 рейс отменен и еще 10 будут выполнены с опозданием.

Ранее Гидромедцентр сообщал о том, что уровень погодной опасности в Москве повысили (до оранжевого) до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы.

Ранее телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации - на экранах телевизоров в Москве выводилось предупреждение. Москвичей призвали быть осторожными, укрываться в капитальных зданиях, избегать деревьев и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.