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Парк Горького отметит свой День Рождения 17 августа

Для гостей организуют концерт с участием российских артистов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 91-й годовщине парка Горького, пройдет 17 августа. Для гостей праздника организаторы подготовили музыкальное шоу. Сообщается на официальном сайте парка.

"Основные события фестиваля развернутся в Партерной части парка: на Площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. В субботу [17 августа] с 12:00 гостей ждет грандиозный концерт с участием ведущих звезд российской сцены. И оба выходных дня с 11:00 мск - самый широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов", - говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный. "Помимо этого, организаторы фестиваля приготовили для гостей парка небольшой, но очень неожиданный сюрприз. Финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы. Название коллектива организаторы пока сохраняют в тайне", - уточняется в сообщении.

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