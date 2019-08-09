Власти Москвы призвали горожан не посещать общественные места из-за непогоды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти призвали москвичей не посещать общественные пространства и по возможности находиться в зданиях в период надвигающейся непогоды. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

Как вести себя в городе при урагане

Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

Ранее Гидромедцентр сообщал, что уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы.

"Начиная с 11 часов, на территории Москвы количество осадков будет уменьшаться, и до вечера выпадет до 7 мм, но порывы ветра усилятся и будут достигать до 25 м/с. Приняты необходимые решения для того, чтобы сократить количество посетителей в парках, скверах. Просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными, а также не оставлять без присмотра детей", - сказал заммэра.

По его словам, в ночь с 8 на 9 августа службы Москвы проводили работы по поддержанию городской водосточной сети в технически исправном состоянии. "Со вчерашнего дня все городские службы из-за действующего штормового предупреждения были переведены на усиленный режим работы", - отметил Бирюков.

Он также подчеркнул, что непогода в Москве 8 августа не нарушила работу городских коммуникаций. "Службы города заранее были приведены в боевую готовность. Были включены все резервные системы работы в этот период", - сказал заммэра.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации - на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. Москвичей призвали быть осторожными, укрываться в капитальных зданиях, избегать деревьев и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.