Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за вероятности грозы и сильного ветра

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы. Об этом в четверг сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с вечера 8 августа до вечера 9 августа в столице ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 20-25 м/с. Также ранее в Гидрометцентре сообщали, что в столице выпадет до трети месячной нормы осадков.

"Москва: Ветер. Период предупреждения с 21:00 08 августа до 18:00 09 августа, местами шквалистое усиление ветра - 20-25 м/с. С 21:00 08 августа до 18:00 09 августа очень сильный дождь. Гроза. Период предупреждения с 19:00 08 августа до 21:00 09 августа", - добавили в Гидрометцентре.