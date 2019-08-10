В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу. Возможен небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 17-19 градусов, а в ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный (5-10 м/с) с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление - около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.